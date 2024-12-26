Україна посіла 58-ме місце у "світовій економічній лізі": рейтинг CEBR

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Україна посіла 58-ме місце у рейтингу найбільших економік світу за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.

"Українська економіка продемонструвала стійкість перед лицем війни. У 2024 році річне зростання ВВП оцінили у 3,0%, що трохи нижче від показника 5,3% у 2023 році, але все ще є позитивним. Проте, ВВП, як і раніше, оцінюється на 23,1% нижче рівня 2019 року, і очікується, що економіка не повернеться до цього рівня протягом наступних п'яти років", – прогнозує CEBR.

За оцінкою CEBR, річний темп зростання ВВП України становитиме в середньому 4,1% у період з 2025-го до 2029 року, а потім трохи сповільниться до середніх 3,7% на рік у період з 2030-го до 2039 року.

CEBR прогнозує, що позиції України у "світовій економічній лізі" залишаться практично без змін: з 58-го місця у 2024 році вона підніметься на 57-ме місце у 2039 році.

Місце 2024 рік 2039 рік 1 США США 2 Китай Китай 3 Німеччина Індія 4 Японія Німеччина 5 Індія Японія 6 Велика Британія Велика Британія 7 Франція Франція 8 Італія Бразилія 9 Канада Канада 10 Бразилія Індонезія ... ... ... 56 ... Алжир 57 Нігерія Україна 58 Україна Греція 59 Кувейт ...

Найбільшою економікою світу згідно з чинним прогнозом мають залишитися США.

Китай, попри стимулювальні заходи, не зможе обігнати США як найбільшу економіку в найближчі 15 років через внутрішні проблеми.

На третє місце з п'ятого має піднятися Індія, обійшовши і Японію, і Німеччину.

Тувалу прогнозується як найменша економіка світу у 2039 році.

Очікується, що світова економіка подвоїться до $221 трильйона протягом наступних 15 років. Основними драйверами зростання будуть азійські країни, зокрема Індонезія (яка може увійти до десятки найбільших у світі) і Бангладеш (підніметься з 37-го на 21-ше місце). Філіппіни та В'єтнам також покращать свої позиції.