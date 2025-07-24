Нацбанк существенно ухудшил макропрогноз для Украины: ожидается рост ВВП лишь на 2,1%

В 2025 году восстановление экономики будет медленнее, чем в 2024-м

Фото: Андрей Пышный / Facebook

Национальный банк в четверг, 24 июля, опубликовал на своем сайте обновленный макропрогноз для Украины, который существенно хуже по сравнению с апрельским.

НБУ прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в 2024 году, – реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году. Ранее ожидалось 3,1%.

Источник: НБУ

"Ситуация с безопасностью, разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и жилья, негативные инфляционные тенденции, которые, к сожалению, в этом и следующем году будут сохраняться, напряженная ситуация на рынке труда и дополнительный фактор – это неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на прогнозы урожаев", – перечислил факторы, повлиявшие на решение НБУ, его глава Андрей Пышный.

Дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах.

Если ситуация нормализуется, частные инвестиции и потребление существенно вырастут и компенсируют эффекты стремительной фискальной консолидации, а темпы роста ВВП могут составить 3-3,5%.

Также ухудшили прогноз по инфляции – возвращение к целевому уровню 5% ожидается теперь только в 2027-м.