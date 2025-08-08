Кабмин обновил макропрогноз для Украины с двумя сценариями: основные показатели

Правительство опубликовало показатели, которые будут использоваться для стратегического планирования и разработки государственного бюджета

Кабинет министров опубликовал на своем сайте новый макропрогноз для Украины на 2026-2028 годы. Эти показатели используются для стратегического планирования и разработки государственного бюджета.

Прогноз содержит такие показатели, как темпы роста ВВП, индекс потребительских цен, уровень безработицы и тому подобное.

Он учитывает два сценария развития событий, что зависят от ситуации с безопасностью в стране.

Министр финансов Сергей Марченко объяснял депутатам, что первый сценарий – базовый, а второй – альтернативный, учитывает продолжение боевых действий в 2026 году.

По первому сценарию внутренний валовой продукт в 2026 году вырастет на 4,5% (и далее на 5% в 2027 году и 5,7% в 2028 году), тогда как по второму – только на 2,4% (и далее на 4,7% в 2027 году и 4,5% в 2028 году).

В первом сценарии годовая инфляция будет замедляться быстрее – с 8,6% в 2026 году до 5,3% в 2028-м. В сценарии с продолжением боевых действий она составит 9,9% в 2026 году и 7,5% в 2028-м.

В обоих сценариях прогнозируется рост среднемесячной номинальной зарплаты от 30 000 грн в 2026 году до более 39 000 грн в 2028-м.

Согласно обоим сценариям страна получит очень большое отрицательное сальдо торговли – то есть импорт будет превышать экспорт. По базовому сценарию дефицит торгового баланса составит $34,7 млрд в 2026 году с постепенным сокращением до $33 млрд в 2028-м.

В худшем сценарии сальдо в 2026 году достигнет $44,5 млрд в 2026 году и сократится до $33,9 млрд в 2028-м.