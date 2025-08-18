В Украине почти 2000 компаний задолжали зарплату работникам: крупнейшие должники
По состоянию на август 2025 года в Украине зафиксировано 35 471 производство по долгам по заработной плате. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра должников, пишет Опендатабот.
Сейчас долгов по выплате заработной платы на 11% больше, чем в конце 2021 года. Всего 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату.
Чаще всего должниками являются государственные предприятия – 33% от общего количества (11 562 долга), а также акционерные общества – 29% (10 308 долгов). Общества с ограниченной ответственностью составляют почти 18% должников (6 298 долгов).
Больше всего производств по задолженности по зарплате открыто в Сумской области (6 305), Киеве (3 784) и Днепропетровской области (2 456).
Лидерами среди компаний стали:
- Сумское машиностроительное научно-производственное объединение – 4 063 производства;
- Карпатнефтехим – 1 188 производств;
- Сумское машиностроительное научно-производственное объединение – Инжиниринг – 1 015 производств.
Кроме этого, 7% от общего количества производств приходится на различные Облавтодоры – 2 499 открытых производств за неуплаченную зарплату.
Среди крупных украинских финансовых групп больше всего долгов из-за неуплаченной зарплаты имеют две компании группы Дмитрия Фирташа – по 336 и 2 производства соответственно.
По видам деятельности больше всего долгов накопили предприятия, занимающиеся:
- производством машин и оборудования – 16% (5 681 производство);
- строительством сооружений – 7,6% (2 696 производств);
- производством химической продукции – 7,5% (2 670 производств).
Среди работников, которым не выплатили зарплату, 56% – мужчины, 44% – женщины.
- По состоянию на 6 августа 2024 года было зарегистрировано более 34 000 долгов по выплатам зарплат. Всего тогда 1872 компании не выплатили заработную плату своим работникам.
