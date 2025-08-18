В Україні майже 2000 компаній заборгували зарплату працівникам: найбільші боржники
Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати. Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, пише Опендатабот.
Наразі боргів із виплат заробітної плати на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.
Найчастіше боржниками є державні підприємства – 33% від загальної кількості (11 562 борги), а також акціонерні товариства – 29% (10 308 боргів). Товариства з обмеженою відповідальністю складають майже 18% боржників (6 298 боргів).
Найбільше проваджень щодо заборгованої зарплати відкрито у Сумській області (6 305), Києві (3 784) та Дніпропетровській області (2 456).
Лідерами серед компаній стали:
- Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – 4 063 провадження;
- Карпатнафтохім – 1 188 проваджень;
- Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг – 1 015 проваджень.
Крім цього, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори – 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплату.
Серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплату мають дві компанії групи Дмитра Фірташа – по 336 та 2 провадження відповідно.
За видами діяльності найбільше боргів накопичили підприємства, що займаються:
- виробництвом машин та устаткування – 16% (5 681 провадження);
- будівництвом споруд – 7,6% (2 696 проваджень);
- виробництвом хімічної продукції – 7,5% (2 670 проваджень).
Серед працівників, яким не виплатили зарплату, 56% – чоловіки, 44% – жінки.
- Станом на 6 серпня 2024 року було зареєстровано понад 34 000 боргів із виплат зарплат. Загалом тоді 1872 компанії не виплатили заробітну плату своїм працівникам.
