В Україні майже 2000 компаній заборгували зарплату працівникам: найбільші боржники

Борги із зарплати в Україні збільшились на 11% з 2021 року – до понад 35 000 проваджень

Фото: Depositphotos

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати. Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, пише Опендатабот.

Наразі боргів із виплат заробітної плати на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.

Найчастіше боржниками є державні підприємства – 33% від загальної кількості (11 562 борги), а також акціонерні товариства – 29% (10 308 боргів). Товариства з обмеженою відповідальністю складають майже 18% боржників (6 298 боргів).

Фото: Опендатабот

Найбільше проваджень щодо заборгованої зарплати відкрито у Сумській області (6 305), Києві (3 784) та Дніпропетровській області (2 456).

Фото: Опендатабот

Лідерами серед компаній стали:

Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – 4 063 провадження;

Карпатнафтохім – 1 188 проваджень;

Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг – 1 015 проваджень.

Крім цього, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори – 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплату.

Серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплату мають дві компанії групи Дмитра Фірташа – по 336 та 2 провадження відповідно.

За видами діяльності найбільше боргів накопичили підприємства, що займаються:

виробництвом машин та устаткування – 16% (5 681 провадження);

будівництвом споруд – 7,6% (2 696 проваджень);

виробництвом хімічної продукції – 7,5% (2 670 проваджень).

Фото: Опендатабот

Серед працівників, яким не виплатили зарплату, 56% – чоловіки, 44% – жінки.