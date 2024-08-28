Найбільше бізнесів-боржників на Сумщині, найменше — у Чернівецькій області

Станом на 6 серпня 2024 року зареєстровано понад 34 000 боргів із виплат зарплат. Загалом 1872 компанії не виплатили заробітну плату своїм працівникам, згідно з даними Мін'юсту.

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Лідером за кількістю боржників є Сумщина, де зареєстровано понад 5 600 проваджень, що становить 16.4% від загальної кількості. На другому місці Київ із більш ніж 3 400 (9.8%), а замикає трійку Дніпропетровщина з 2 297 боргами (6.6%).

Серед типів компаній найбільшими боржниками є державні підприємства й акціонерні товариства, на які припадає 33.8% та 28.8% від усіх боргів відповідно. На третьому місці товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – 14.2%.

Найбільш затятим боржником є Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання з 4071 провадженням, що становить 11.8% від загальної кількості. Також у сімку найбільших боржників входять Полтавський облавтодор, Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, Енергосталь, Запоріжцивільпроєкт і Рівненський автомобільний ремонтний завод.