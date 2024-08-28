Больше всего бизнесов-должников в Сумской области, меньше всего — в Черновицкой

По состоянию на 6 августа 2024 зарегистрировано более 34 000 долгов по зарплате. В общем 1872 компании не выплатили заработную плату своим работникам, согласно данным Минюста.

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Лидером по количеству должников является Сумская область, где зарегистрировано более 5 600 производств, что составляет 16.4% от общего количества. На втором месте Киев с более 3 400 (9.8%), а замыкает тройку Днепропетровская область с 2 297 долгами (6.6%).

Среди типов компаний крупнейшими должниками являются государственные и акционерные общества, на которые приходится 33.8% и 28.8% от всех долгов соответственно. На третьем месте общества с ограниченной ответственностью (ООО) – 14.2%.

Наиболее закоренелым должником является Сумское машиностроительное научно-производственное объединение с 4071 производством, что составляет 11.8% от общего количества. Также в семерку крупнейших должников входят Полтавский облавтодор, Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, Энергосталь, Запорожгражданпроект и Ровенский автомобильный ремонтный завод.