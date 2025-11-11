Гроші від судових угод САП підуть на "русоріз": фонд Стерненка отримав 44 млн грн

САП переказала гроші, отримані за результатами укладених угод про визнання винуватості, на FPV-дрони

Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Спеціалізована антикорупційна прокуратура переказала 44 млн грн, отриманих за результатами укладених угод про визнання винуватості в кримінальних провадженнях про корупцію, в благодійний фонд "Спільнота Стерненка" на закупівлю FPV-дронів для Збройних Сил України (проєкт "Русоріз").

"Це один із важливих внесків в обороноздатність підрозділів ЗСУ, що допомагає ефективніше здійснювати ключові бойові завдання на шляху до перемоги", – заявила САП у Telegram.

У фонді Стерненка повідомили, що ці гроші спрямували на закупівлю безпілотників, частина з яких вже нищить ворога.

Загалом протягом останніх трьох років за угодами, укладеними прокурорами САП, на потреби Сил оборони України передано близько 2,9 млрд грн.

У вересні 2025 року фонд Стерненка повідомив, що за весь час він зібрав 5,1 млрд грн (1,6 млрд грн від моменту створення фонду за шість місяців роботи та ще 3,5 млрд грн до його заснування), за які закупили 220 922 FPV-дронів.

Фонд також купує зенітні дрони, дрони-перехоплювачі, інші дрони, транспортні засоби й засоби зв'язку.