Гроші від судових угод САП підуть на "русоріз": фонд Стерненка отримав 44 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура переказала 44 млн грн, отриманих за результатами укладених угод про визнання винуватості в кримінальних провадженнях про корупцію, в благодійний фонд "Спільнота Стерненка" на закупівлю FPV-дронів для Збройних Сил України (проєкт "Русоріз").
"Це один із важливих внесків в обороноздатність підрозділів ЗСУ, що допомагає ефективніше здійснювати ключові бойові завдання на шляху до перемоги", – заявила САП у Telegram.
У фонді Стерненка повідомили, що ці гроші спрямували на закупівлю безпілотників, частина з яких вже нищить ворога.
Загалом протягом останніх трьох років за угодами, укладеними прокурорами САП, на потреби Сил оборони України передано близько 2,9 млрд грн.
У вересні 2025 року фонд Стерненка повідомив, що за весь час він зібрав 5,1 млрд грн (1,6 млрд грн від моменту створення фонду за шість місяців роботи та ще 3,5 млрд грн до його заснування), за які закупили 220 922 FPV-дронів.
Фонд також купує зенітні дрони, дрони-перехоплювачі, інші дрони, транспортні засоби й засоби зв'язку.
- 11 листопада благодійний фонд Сергія Притули разом зі 412 бригадою Nemesis і Світовим конгресом українців оголосили один із наймасштабніших зборів за весь час, метою якого є зібрати 1 млрд грн на дрони-перехоплювачі для знищення ворожих "шахедів".
- Наприкінці жовтня фонд "Повернись живим" отримав з-за кордону п'ять траншів на суму 3,8 млрд грн кожен від неназваного грантодавця. Ці гроші підуть на зброю та військову техніку, засоби аеророзвідки, FPV-дрони й дрони-бомбери, транспорт і його обслуговування.
Коментарі (0)