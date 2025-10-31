"Повернись живим" отримав з-за кордону грант на 15 млрд грн: Чмут сказав, куди підуть гроші

Фото: фонд "Повернись живим"

Фонд "Повернись живим" у жовтні отримав понад 15,87 млрд грн благодійних надходжень, з яких майже 15,45 млрд грн – чотирма транзакціями на понад 3,8 млрд грн кожна. Про це йдеться на сайті фонду.

Великі пожертвування надійшли на рахунки "Повернись живим" з 23 по 29 жовтня. Всі транзакції підписані "Для підтримки оборони України відповідно до грантової угоди".

"Ці кошти – це грант, де ми, іноземний грантодавець та визначені організми Сил оборони, визначаємо потреби та кошти, за які ми їх реалізовуємо", – прокоментував директор фонду Тарас Чмут.

За його словами, грант передбачає приватність країни та установи, з якою співпрацює "Повернись живим", і приватність отримувачів допомоги.

Грантові кошти, за словами Чмута, підуть на те, за чим військові найчастіше звертаються до фонду. Це:

→ зброя та військова техніка;

→ аеророзвідка;

→ FPV і бомбардувальники;

→ транспорт та його обслуговування.

"...ми продовжуємо залучати кошти в Україні та шукати інші країни та подібні гранти з-за кордону", – додав керівник "Повернись живим".