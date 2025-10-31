"Повернись живим" отримав з-за кордону грант на 15 млрд грн: Чмут сказав, куди підуть гроші
Фонд "Повернись живим" у жовтні отримав понад 15,87 млрд грн благодійних надходжень, з яких майже 15,45 млрд грн – чотирма транзакціями на понад 3,8 млрд грн кожна. Про це йдеться на сайті фонду.
Великі пожертвування надійшли на рахунки "Повернись живим" з 23 по 29 жовтня. Всі транзакції підписані "Для підтримки оборони України відповідно до грантової угоди".
"Ці кошти – це грант, де ми, іноземний грантодавець та визначені організми Сил оборони, визначаємо потреби та кошти, за які ми їх реалізовуємо", – прокоментував директор фонду Тарас Чмут.
За його словами, грант передбачає приватність країни та установи, з якою співпрацює "Повернись живим", і приватність отримувачів допомоги.
Грантові кошти, за словами Чмута, підуть на те, за чим військові найчастіше звертаються до фонду. Це:
→ зброя та військова техніка;
→ аеророзвідка;
→ FPV і бомбардувальники;
→ транспорт та його обслуговування.
"...ми продовжуємо залучати кошти в Україні та шукати інші країни та подібні гранти з-за кордону", – додав керівник "Повернись живим".
- 13 жовтня 2025 року керівники НАБУ, САП і фонду "Повернись живим" підписали меморандум, що передбачає обмін інформацією про військові закупівлі. Це допоможе антикорупційним органам порівнювати ціни у різних закупівлях, аналізувати ринок і вчасно реагувати на можливі відхилення.
