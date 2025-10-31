"Вернись живым" получил из-за рубежа грант на 15 млрд грн: Чмут сказал, куда пойдут деньги

Фото: фонд "Вернись живым"

Фонд "Вернись живым" в октябре получил более 15,87 млрд грн благотворительных поступлений, из которых почти 15,45 млрд грн – четырьмя транзакциями на более чем 3,8 млрд грн каждая. Об этом говорится на сайте фонда.

Крупные пожертвования поступили на счета "Вернись живым" с 23 по 29 октября. Все транзакции подписаны "Для поддержки обороны Украины в соответствии с грантовым соглашением".

"Эти средства – это грант, где мы, иностранный грантодатель и определенные организмы Сил обороны, определяем потребности и средства, за которые мы их реализуем", – прокомментировал директор фонда Тарас Чмут.

По его словам, грант предусматривает приватность страны и учреждения, с которым сотрудничает "Вернись живым", и приватность получателей помощи.

Грантовые средства по словам Чмута, пойдут на то, за чем военные чаще всего обращаются в фонд. Это:

→ оружие и военная техника;

→ аэроразведка;

→ FPV и бомбардировщики;

→ транспорт и его обслуживание.

"...мы продолжаем привлекать средства в Украине и искать другие страны и подобные гранты из-за рубежа", – добавил руководитель "Вернись живым".