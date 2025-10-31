"Вернись живым" получил из-за рубежа грант на 15 млрд грн: Чмут сказал, куда пойдут деньги
Фонд "Вернись живым" в октябре получил более 15,87 млрд грн благотворительных поступлений, из которых почти 15,45 млрд грн – четырьмя транзакциями на более чем 3,8 млрд грн каждая. Об этом говорится на сайте фонда.
Крупные пожертвования поступили на счета "Вернись живым" с 23 по 29 октября. Все транзакции подписаны "Для поддержки обороны Украины в соответствии с грантовым соглашением".
"Эти средства – это грант, где мы, иностранный грантодатель и определенные организмы Сил обороны, определяем потребности и средства, за которые мы их реализуем", – прокомментировал директор фонда Тарас Чмут.
По его словам, грант предусматривает приватность страны и учреждения, с которым сотрудничает "Вернись живым", и приватность получателей помощи.
Грантовые средства по словам Чмута, пойдут на то, за чем военные чаще всего обращаются в фонд. Это:
→ оружие и военная техника;
→ аэроразведка;
→ FPV и бомбардировщики;
→ транспорт и его обслуживание.
"...мы продолжаем привлекать средства в Украине и искать другие страны и подобные гранты из-за рубежа", – добавил руководитель "Вернись живым".
- 13 октября 2025 года руководители НАБУ, САП и фонда "Вернись живым" подписали меморандум, предусматривающий обмен информацией о военных закупках. Это поможет антикоррупционным органам сравнивать цены в различных закупках, анализировать рынок и вовремя реагировать на возможные отклонения.
Комментарии (0)