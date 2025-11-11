Деньги от судебных соглашений САП пойдут на "русорез": фонд Стерненко получил 44 млн грн

САП перечислила деньги, полученные по результатам заключенных соглашений о признании виновности, на FPV-дроны

Фото: Сергей Стерненко / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура перечислила 44 млн грн, полученных по результатам заключенных соглашений о признании виновности в уголовных производствах о коррупции, в благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" на закупку FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины (проект "Русорез").

"Это один из важных вкладов в обороноспособность подразделений ВСУ, что помогает эффективнее осуществлять ключевые боевые задачи на пути к победе", – заявила САП в Telegram.

В фонде Стерненко сообщили, что эти деньги направили на закупку беспилотников, часть из которых уже уничтожает врага.

Всего в течение последних трех лет по сделкам, заключенным прокурорами САП, на нужды Сил обороны Украины передано около 2,9 млрд грн.

В сентябре 2025 года фонд Стерненко сообщил, что за все время он собрал 5,1 млрд грн (1,6 млрд грн с момента создания фонда за шесть месяцев работы и еще 3,5 млрд грн до его основания), за которые закупили 220 922 FPV-дронов.

Фонд также покупает зенитные дроны, дроны-перехватчики, другие дроны, транспортные средства и средства связи.