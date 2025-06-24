Стейблкоины не проходят тест на деньги: исследование центробанков

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Стейблкоины не справляются с функцией денег, проваливая все три ключевых теста – единая стоимость, эластичность и безопасность. К такому выводу пришли аналитики центральных банков в новом исследовании цифровых валют, опубликованном на сайте Банка международных расчетов (BIS).

Исследование выявило критические проблемы стейблкоинов по всем параметрам оценки денег.

Разные стейблкоины торгуются по разным курсам, нарушая принцип одинаковой стоимости. Если стейблкоины претендуют на роль "цифрового доллара", то все "цифровые доллары" должны иметь одинаковую стоимость, независимо от того, кто их выпустил. А сейчас пользователи вынуждены проверять, стейблкоин какого эмитента они получают, – это противоречит базовому принципу "без лишних вопросов", характерному для настоящих денег.

Во-вторых, в отличие от банковской системы, стейблкоины не могут быстро увеличивать или уменьшать предложение в зависимости от потребностей экономики. Любой дополнительный выпуск стейблкоинов требует полной предварительной оплаты от пользователей.

Также в случае стейблкоинов нарушается принцип безопасности системы: слабые механизмы идентификации клиентов делают стейблкоины привлекательными для отмывания денег и финансирования терроризма. Отследить и прекратить незаконные операции гораздо сложнее, чем в традиционной банковской системе.

Эксперты BIS также указывают на ряд сопутствующих рисков распространения стейблкоинов, среди которых – угроза монетарному суверенитету. Поскольку более 99% стейблкоинов привязаны к доллару США, их использование может привести к "скрытой долларизации" экономик.

Аналитики центробанков отмечают, что стейблкоины могут выполнять только вспомогательную роль в финансовой системе.

Для полноценного функционирования в качестве денег они нуждаются в кардинальных изменениях в регулировании и архитектуре.

"У общества есть выбор. Монетарная система может трансформироваться в систему следующего поколения, построенную на проверенных и испытанных принципах. Или же общество может повторно изучить исторические уроки об ограничениях ненадежных денег, с реальными общественными издержками, пойдя в обход, используя частные цифровые валюты, которые не проходят тройной тест на единство, эластичность и целостность", – пишет BIS.