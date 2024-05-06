Более 90% операций со стейблкоинами совершают не реальные пользователи

Стейблкоинам пока не удается стать настоящим инструментом для платежей. Абсолютное большинство трансакций совершают боты или крупные трейдеры

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Более 90% объемов операций со стейблкоинами осуществляются не реальными пользователями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дашборд Visa и Allium Labs, где отделяются операции трансакции ботов и крупных трейдеров.

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По данным Visa, в апреле из общего количества трансакций на сумму $2,2 трлн только $149 млрд имели "органическое" происхождение.

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Это свидетельствует о незначительном использовании криптовалют в качестве платежного средства.

"Стейблкоины все еще находятся на начальной стадии своей эволюции как платежного инструмента. Это не означает, что они не имеют долгосрочного потенциала, потому что я думаю, что имеют. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе нужно сосредоточиться на улучшении уже работающих инструментов", — сказал региональный менеджер финтех-компании Airwallex Пранав Суд.

По оценкам компании, спрос на платежные решения на основе стейблкоин остается стабильно слабым.

"Важно помнить, что в США люди до сих пор используют чеки для осуществления 40-60% деловых платежей. Это дает представление о том, где на самом деле находится рынок с точки зрения внедрения технологий", — сказал он.

Bloomberg пишет, что оценить настоящий масштаб криптовалютных сделок непросто. К примеру, консалтинговая компания Glassnode говорила, что рекордная капитализация крипторынка в $3 трлн в ноябре 2021 года "на самом деле была ближе к $875 млрд".

Трансакции со стейблкоинами часто учитываются дважды, в зависимости от платформы, на которую переводят деньги. Глава отдела цифровых активов Visa Кай Шеффилд рассказал, что конвертация 100 USDC от Circle в PYUSD от PayPal на децентрализованной бирже Uniswap в блокчейне отображается как эквивалент 200 долларов.