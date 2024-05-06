Понад 90% операцій зі стейблкоїнами здійснюють не реальні користувачі

Стейблкоїнам поки що не вдається стати реальним інструментом для платежів. Абсолютну більшість трансакцій здійснюють боти чи великі трейдери

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Понад 90% обсягів операцій зі стейблкоїнами здійснюють не реальні користувачі. Про це пише Bloomberg з посиланням на дашборд Visa й Allium Labs, де відокремлюються від трансакції ботів та великих трейдерів.

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За даними Visa, у квітні з загальної кількості трансакцій на суму $2,2 трлн лише $149 млрд мали "органічне" походження.

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Це свідчить про незначне використання криптовалют як платіжного засобу.

"Стейблкоїни все ще перебувають на початковій стадії своєї еволюції як платіжного інструменту. Це не означає, що вони не мають довгострокового потенціалу, бо я думаю, що мають. Але у короткостроковій та середньостроковій перспективі треба зосередитися на покращенні інструментів, які вже працюють", – сказав регіональний менеджер фінтех-компанії Airwallex Пранав Суд.

За оцінками компанії, попит на платіжні рішення на основі стейблкоїнами залишається стабільно слабким.

"Важливо пам'ятати, що у США люди досі використовують чеки для здійснення 40-60% ділових платежів. Це дає уявлення про те, де насправді є ринок з погляду впровадження технологій", – сказав він.

Bloomberg пише, що оцінити справжній масштаб криптовалютних операцій непросто. Наприклад, консалтингова компанія Glassnode казала, що рекордна капіталізація крипторинку в $3 трлн у листопаді 2021 року "насправді була ближчою до $875 млрд".

Трансакції зі стейблкоїнами часто враховуються двічі, залежно від платформи, на яку переказують гроші. Глава відділу цифрових активів Visa Кай Шеффілд розповів, що конвертація 100 USDC від Circle в PYUSD від PayPal на децентралізованій біржі Uniswap у блокчейні відображається як еквівалент 200 доларів.