Стейблкоїни не проходять тест на гроші: дослідження центробанків

Фото: depositphotos.com

Стейблкоїни не справляються з функцією грошей, провалюючи всі три ключові тести – єдина вартість, еластичність та безпека. Такого висновку дійшли аналітики центральних банків у новому дослідженні цифрових валют, опублікованому на сайті Банку міжнародних розрахунків (BIS).

Дослідження виявило критичні проблеми стейблкоїнів за всіма параметрами оцінки грошей.

Різні стейблкоїни торгуються за різними курсами, порушуючи принцип однакової вартості. Якщо стейблкоїни претендують на роль "цифрового долара", то всі "цифрові долари" повинні мати однакову вартість, незалежно від того, хто їх випустив. А зараз користувачі змушені перевіряти, стейблкоїн якого емітента вони отримують, – це суперечить базовому принципу "без зайвих питань", характерному для справжніх грошей.

По-друге, на відміну від банківської системи, стейблкоїни не можуть швидко збільшувати чи зменшувати пропозицію залежно від потреб економіки. Будь-який додатковий випуск стейблкоїнів вимагає повної попередньої оплати від користувачів.

Також у випадку стейблкоїнів порушується принцип безпеки системи: слабкі механізми ідентифікації клієнтів роблять стейблкоїни привабливими для відмивання грошей та фінансування тероризму. Відстежити та припинити незаконні операції значно складніше, ніж у традиційній банківській системі.

Експерти BIS також вказують на низку супутніх ризиків від поширення стейблкоїнів, серед яких – загроза монетарному суверенітету. Оскільки понад 99% стейблкоїнів прив'язані до долара США, їхнє використання може призвести до "прихованої доларизації" економік.

Аналітики центробанків наголошують, що стейблкоїни можуть виконувати лише допоміжну роль у фінансовій системі.

Для повноцінного функціонування як гроші вони потребують кардинальних змін у регулюванні та архітектурі.

"У суспільства є вибір. Монетарна система може трансформуватися в систему наступного покоління, побудовану на перевірених і випробуваних засадах. Або ж суспільство може повторно вивчити історичні уроки про обмеження ненадійних грошей, з реальними суспільними витратами, пішовши в обхід, використовуючи приватні цифрові валюти, які не проходять потрійний тест на єдність, еластичність і цілісність", – пише BIS.