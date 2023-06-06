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США подали до суду на найбільшу криптобіржу у світі Binance

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 10:44
США подали до суду на найбільшу криптобіржу у світі Binance - Фото
Binance (Фото: Depositphotos)

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на криптовалютну біржу Binance Holdings Inc. та її засновника Чанпена Чжао, звинувативши у 13 випадках порушень правил роботи з цінними паперами. Про це йдеться на сайті регулятора.

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"Тринадцятьма звинуваченнями ми стверджуємо, що компанії Чжао та Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, недостатнього розкриття інформації та цілеспрямованого ухилення від закону", – заявив голова Комісії Гері Генслер.

SEC стверджує, що біржа надала доступ до платформи деяким заможним американцям, хоча біржі, які не зареєстровані в США, не мають права надавати послуги громадянам США.

Чжао та Binance вводили інвесторів в оману щодо процедур контролю за ризиками і неправильно вказували обсяги торгів, приховуючи при цьому операторів платформи.

У позові також стверджується, що Binance не зареєструвала свою платформу Binance.com як біржу, брокер-дилера або клірингове агентство, як і американський підрозділ. Проти Чжао подали позов як проти бенефіціара Binance.

Окрім того, SEC кваліфікувала як цінні папери такі активи: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Ethereum (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO) та Axie Infinity (AXS).

У компанії Binance.US заявили, що вважають позов безпідставним і мають намір "рішуче захищатися". Там стверджують, що позов комісії зашкодить інвесторам біржі.

Оскільки Binance не є американською біржею, вплив SEC на неї є обмеженим, сказано в блозі компанії.

"Усі активи користувача на Binance і партнерських платформах Binance, зокрема включаючи Binance.US, безпечні та надійні", – наголошується в повідомленні.

На тлі новин про позов SEC вартість біткойна, найбільшої криптовалюти у світі, впала більш ніж на 5% – до $25 650 за монету, що стало мінімальним значенням за три місяці. Криптовалюта Binance BNB впала більш ніж на 9% – до $276. Курс ефіру (Ether) упав на 5% – до $1 809.

Віра Касіян
сшакриптовалютаBinanceкриптобіржі
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