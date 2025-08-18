OKX дарує VIP-статус, квитки на F1 та кешбек до 50K USDT

Криптобіржа OKX пропонує користувачам з країн Східної Європи та пост-радянського простору, а також трейдерам інших бірж, які пройшли верифікацію та зареєструвалися на сторінці акції, підвищити свій VIP-рівень на два ступені на 60 днів та скористатися зниженими комісіями, які на найвищих рівнях VIP-програми досягають 0%. Також учасники акції отримають повернення частини торгових комісій – до 50 000 USDT залежно від обсягу угод.

Перший приз — підвищення VIP-статусу до двох рівнів на 60 днів (наприклад, з VIP 2 до VIP 4), що відкриває доступ до знижених комісія та розширених умов обслуговування. Другий – повернення торгових комісій у вигляді бонусів до 50 000 USDT. Розмір винагороди визначається за сумарним обсягом торгів:

від 100 млн USDT — 5 000 USDT

від 200 млн USDT — 10 000 USDT

від 600 млн USDT — 30 000 USDT

від 1 млрд USDT — максимальний бонус 50 000 USDT

У залік йдуть угоди щодо безстрокових контрактів у USDT та спотових пар з USDT, вчинені за рахунок власних коштів.

Акція проходить з 9 липня по 20 серпня 2025 року та доступна користувачам з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану та України. Брати участь можуть також VIP-трейдери інших бірж (Binance, Bybit, Bitget, BingX тощо). Необхідно пройти верифікацію та заповнити форму на сторінці акції та підтвердити наявність VIP-статусу на сторонніх торгових майданчиках.

Крім цього, серед учасників акції пройде розіграш квитків на "Формулу 1" з перельотом та проживанням до Баку та ексклюзивний мерч від партнера біржі – команди McLaren, легендарного учасника гоночних змагань. Кращі трейдери отримають квитки на кваліфікаційні заїзди 19-20 вересня або Гран-прі "Формули-1" 21 вересня 2025 року в Баку та оплату перельоту та проживання.