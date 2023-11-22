Binance заплатит один из самых больших в США корпоративных штрафов: что она нарушила

В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.

В рамках урегулирования компания выплатит FinCEN $3,4 млрд и $968 млн OFAC. Это один из самых больших в истории США корпоративных штрафов.

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Также Binance совершит "полный выход" из США в рамках соглашения с FinCEN и назначит наблюдателя сроком на пять лет, который будет контролировать программу биржи по соблюдению санкций.

В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ к данным и системам платформы. Но Binance US это не коснется.

Основатель и глава компании Чанпэн Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. Новым руководителем биржи станет Ричард Тэн. Он подчеркнул, что "фундамент, на котором сегодня стоит Binance, крепче, чем когда-либо".

"Благодаря поддержке CZ и нашего руководства я взял эту роль, чтобы мы могли продолжать оправдывать и превосходить ожидания стейкхолдеров, одновременно достигая нашей основной миссии – свободы денег", – написал Тэн в соцсети Х.

Как сообщает Bloomberg, при этом расследование по Чжао продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы – хотя эксперты считают, что срок составит не более 18 месяцев.

Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено не менее 1,1 млн транзакций на общую сумму более $898 млн между клиентами из США и Ирана.

"Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти благодаря совершенным преступлениям, и сейчас она заплатит один из самых крупных корпоративных штрафов в истории США", – заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Министр финансов США Джанет Йеллен добавила, что Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью.

Представители биржи написали о достижении соглашения "с несколькими американскими ведомствами по их расследованию".

"Это позволит нам перевернуть страницу сложной, но трансформирующей главы обучения, которая помогла нам стать более сильной и безопасной платформой", – отметили в Binance.

Соглашение означает окончание многолетнего расследования по криптобирже, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.