Разрыв растет: в бюджете Украины не хватает $5 млрд на оружие – Марченко

Сергей Марченко (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

В госбюджете образовался разрыв на сумму $5 млрд, необходимых на закупку оружия из-за того, что в последние полгода помощь Запада была минимальной. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Громадському радіо.

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Марченко сообщил, что за последние полгода Украина минимально получала пособия от партнеров в военной части, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на бюджет в части дополнительных расходов военного характера. Сейчас это перекрывается, перемещаются расходы конца года на необходимую закупку оружия, заказ снарядов и другие необходимые сейчас вещи.

"На данный момент, я думаю, что можно говорить о цифре около $5 млрд. Я оперирую такой цифрой в долларах, потому что мне проще объяснять этот гэп для наших партнеров. Это формируемый гэп на данный момент, и мы думаем, каким образом его будем перекрывать уже в ближайшее время", – сказал он.

По его словам, вопрос достаточно актуален, поскольку есть определенные обязательства перед партнерами, есть программа Международного валютного фонда.

"Но эти расходы предусматривают другой набор действий инструментов, чем, например, поиск средств партнеров. То есть эти расходы мы должны перекрывать самостоятельно, и они достаточно велики. То есть вопрос остается, но есть у нас план", – сказал он.

Министр напомнил, что в ближайшие недели будет миссия МВФ. "Нам нужно успешно пройти четвертый просмотр программы. Мы сделали все шаги для того, чтобы он был успешным. А дальше будем общаться с нашими партнерами, искать способы и решения", – добавил Марченко.

По его словам, после того, как разблокирован пакет американской помощи, в теории покрыты расходы социально-гуманитарного направления.

"Но на практике у нас есть большая фискальная проблема, или, скажем так, не решен вопрос о расходах военного характера, так называемых милитарных расходах", – сказал он.