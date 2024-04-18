Брак обіцяних снарядів і зброї створив у бюджеті України розрив на $4 млрд

Сергій Марченко (Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS)

Україні довелося позапланово здійснити $4 млрд витрат із бюджету через брак обіцяної партнерами зброї, розказав міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на міністерському круглому столі в рамках весняних зборів Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Вашингтоні.

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Він розказав, що на початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів.

"Це спричинило ситуацію, коли уряд був змушений авансувати кошти на закупівлю необхідного озброєння та техніки. Цього року ми вже наблизили додаткові $4 млрд на закупівлю набоїв та амуніції, необхідних для захисту та деокупації територій. Відсутність чи затримка у підтримці України спричиняє збільшення фіскального розриву та негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті", – цитує міністра пресслужба Мінфіну.

До кінця 2024 року потреба у зовнішньому фінансуванні залишається $27 млрд. Вже є запевнення від ЄС на суму близько $12,5 млрд, МВФ – $4,5 млрд та інших. Критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомоги Україні.

"Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора", – додав він.

Марченко розказав також, що Мінфін уже почав активний діалог із міжнародними партнерами щодо залучення фінансів на 2025 рік. Раніше міністр зізнався, що боїться 2025 року більше, ніж 2024-го; тепер же він сказав, що для забезпечення передбачуваності необхідно негайно розробити план, як збалансувати держбюджет 2025 року.

Одним із практичних рішень, на його думку, має стати використання заморожених російських активів. Росія є причиною масштабних руйнувань та збитків України, що робить використання цих коштів морально виправданим, вважає міністр.