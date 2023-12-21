Мінфін запустив "план Б" через затримку з грошима від Євросоюзу і США

Сергій Марченко про державні фінанси: "Ситуація у 2025 році виглядає складнішою, ніж у 2024-му"

Фото: Сергій Марченко / Facebook

Міністерство фінансів запустило "план Б" через затримку з грошима від Європейського союзу і США. Про це сказав міністр Сергій Марченко у четвер на заході Центру економічної стратегії.

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Він сказав, що міністерство упевнене в отриманні західної допомоги у 2024 році, але не в січні-лютому.

"Єдине що нас турбує – це ритмічність і вчасність надходження. Ризики у нас є в січні-лютому, тому що поки що прийнятих рішень недостатньо, щоб ми самостійно змогли справитись", – сказав він.

Євросоюз розгляне фінансову допомогу для України тільки 1 лютого, а Конгрес США – орієнтовно в січні.

Марченко вважає, що цю затримку можна буде "безболісно" подолати.

"У нас уже діє механізм "плану Б". Будемо максимально наближати ресурси, які можемо наблизити, на січень-лютий. Це авансова сплата дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи. Ситуація не є критичною, просто є розуміння, що нам треба буде максимально покладатись на внутрішній ресурс", – сказав він.

На думку Марченка, головним ризиком для державних фінансів у 2024 році буде необхідність збільшення видатків на війну.

"Максимум, який ми змогли, ми вже передбачили", – пояснив він.

"Найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки й оборони. Ми не можемо сказати, в який момент що кому не вистачить. У нас забагато запитань до використань коштів по цьому напрямку. Тому що інші напрямки більш контрольовані", – сказав міністр.

Робити прогнози на 2025 рік поки що рано, сказав Марченко. Але вже зараз міністр каже, що він буде складнішим, ніж 2024-й.

"По-перше, електоральні цикли зміщують акценти з України на інші проблеми, зокрема внутрішні. Але ми працюємо, і є сподівання, що ми зможемо замістити певні джерела іншими. Нема потреби посипати голову попелом, але ситуація у 2025 році виглядає складнішою, ніж у 2024-му", – сказав Марченко.