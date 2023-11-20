Міністерка фінансів США: Не можна допустити, щоб Україна програла, бо їй не вистачило грошей

Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що фінансова і військова допомога Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Про це вона сказала у понеділок в ефірі телеканалу CNBC, коментуючи перспективи запиту Білого дому на $106 млрд.

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Вона сказала, що не може давати прогнозів щодо термінів ухвалення цієї допомоги в Конгресі, але висловила сподівання, що це все-таки станеться.

"Надзвичайно важливо, щоб ця допомога була надана Україні й Ізраїлю. Ми не можемо допустити, щоб Україна програла битву на внутрішньому фронті, бо їй не вистачило грошей на утримання вчителів чи перших служб реагування у той час, коли вона відважно воює на полі бою", – сказала Єллен.

"Україна повністю залежить від цієї допомоги. Наші європейські друзі надають 50 млрд євро допомоги Україні протягом наступних чотирьох років, МВФ надає $15 млрд, і їм потрібно, щоб ми зробили свій внесок у це, щоб це було пакетом", – сказала американська міністерка.

Вона наголосила: якщо дозволити Путіну виграти в Україні, його наступною ціллю може стати один із союзників США по НАТО.

"Це критичний пріоритет для президента, критичний пріоритет для національної безпеки для нашої країни", – сказала Єллен.

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