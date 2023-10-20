Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд. Більша частина призначена Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Для України пропонується виділити $61 млрд допомоги.

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Гроші для України підуть на:

- додаткову зброю та військову техніку;

- військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку, зокрема великі інвестиції в оборонно-промислову базу, витрати на транспортування американського персоналу та обладнання;

- пряму бюджетну підтримку;

- підтримку українців, переміщених внаслідок російської агресії;

- управління ядерними та радіологічними кризами.

Ізраїлю запропоновано виділити $14,3 млрд, включно з грошима на протиповітряну та протиракетну оборону, а також на зміцнення безпеки посольств у регіоні.

Ще $10 млрд буде використано на гуманітарну допомогу в Ізраїлі, Україні, Газі та інших місцях.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні.

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