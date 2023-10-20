Байден запросил у Конгресса дополнительно $106 млрд. Большая часть предназначена Украине

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепления безопасности границ США. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

Для Украины запрашивается $61 млрд помощи.

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Деньги для Украины пойдут на:

- дополнительное оружие и военную технику;

- военную, разведывательную и другой оборонную поддержку, включая крупные инвестиции в оборонно-промышленную базу, расходы на транспортировку американского персонала и оборудования;

- прямую бюджетную поддержку;

- поддержку украинцев, перемещенных в результате российской агрессии;

- управление ядерными и радиологическими кризисами.

Израилю предложено выделить $14,3 млрд, включая деньги на противовоздушную и противоракетную оборону, а также на укрепление безопасности посольств в регионе.

Еще $10 млрд будет использовано на гуманитарную помощь в Израиле, Украине, Газе и других местах.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине.

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