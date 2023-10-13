Гетманцев – про сценарій з припиненням допомоги: Виходів два, обидва дуже погані

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що у України буде тільки два виходи в разі припинення зовнішнього фінансування: жорсткий секвестр і емісія. Про це він сказав у інтерв'ю Українським новинам.

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Депутат зазначив, що в українському суспільстві, особливо у великих містах, почали переважати настрої "все добре" і "майже мир".

"Всі ж бачили розслідування щодо роботи у комендантську годину закладу Boho. Ніби "війни немає", тобто війна не відчувається, все добре, гроші будуть, армія виконає свою функцію, все буде нормально", — сказав він.

Але насправді ситуація з державними фінансами погана, попередив Гетманцев. Навіть потреби безпеки й оборони у 2024 році держава не зможе закрити податками. "Нам треба на це позичати, не говорячи про всі інші невоєнні статті видатків", — повідомив він.

Тому втома від війни в західних державах, які допомагають Україні грошима, — це велика небезпека.

"А втому ми відчуваємо по тих політичних процесах, які ми бачимо у закордонних країнах, і, на жаль, відчуваємо на загальній думці виборців, наприклад, у Словаччині", — сказав депутат.

"Якщо ми у них не знайдемо гроші, то у нас не так багато є виходів, і всі вони дуже погані. Це секвестр, тобто ми вимушені будемо скорочувати все, що можна. А друге — це емісія, що теж податок на бідних, у нашому випадку на всіх, бо наше населення не багатшає у війну. У нас погані і дуже погані сценарії", — попередив депутат.