50 млрд євро для України від ЄС опинились під загрозою. Угорщина вважає, що це забагато

Угорський уряд минулого тижня заявив державам-членам Євросоюзу, що запропонований Єврокомісією чотирирічний план фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро – це забагато. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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20 червня в межах Лондонської конференції з відновлення України Європейська комісія презентувала новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility), який передбачає виділення 50 млрд євро протягом 2024-2027 років. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься низкою умов і графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.

Пропозицію Єврокомісії мають погодити Європейський парламент та Рада ЄС, а Україна – подати свій план. Після оцінки плану Єврокомісія запропонує Раді ЄС ухвалити план і встановить умови, які має виконати Україна для отримання допомоги в межах фінансового інструмента.

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Тепер стало відомо, що Угорщина пропонує закласти у бюджет Євросоюзу тільки 25 млрд євро допомоги, а через два роки оцінити стан України та за потреби виділити наступні 25 млрд євро.

"Інструмент для України" є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС до 2027 року, який також містить додаткові гроші на мігрантів та передові технології на загальну суму 66 млрд євро.

Європейська комісія сподівалася на перегляд бюджету до кінця року. Але розбіжності в позиціях всередині ЄС можуть стати на заваді цьому – для ухвалення рішення потрібна одностайна підтримка усіх 27 держав-членів.

З 1 жовтня США увійшли у новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України. Пані посол України в США Оксана Маркарова (раніше була міністеркою фінансів України) запевнила: ризику припинення фінансування з боку США немає.

У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.

Загалом у 2024 році Україна потребуватиме фінансової підтримки партнерів у розмірі близько $42 млрд.

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