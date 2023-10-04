50 млрд евро для Украины от ЕС под угрозой. Венгрия считает, что это слишком много

Венгерское правительство на прошлой неделе заявило государствам-членам Евросоюза, что предложенный Еврокомиссией четырехлетний план финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро – это слишком много. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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20 июня в рамках Лондонской конференции по восстановлению Украины Европейская комиссия представила новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), который предусматривает выделение 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.

Предложение Еврокомиссии должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС, а Украина подать свой план. После оценки плана, Еврокомиссия предложит Совету ЕС принять план и установит условия, которые должна выполнить Украина для получения помощи в рамках финансового инструмента.

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Теперь стало известно, что Венгрия предлагает заложить в бюджет Евросоюза только 25 млрд евро помощи, а через два года оценить состояние Украины и при необходимости выделить следующие 25 млрд евро.

"Инструмент для Украины" является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС до 2027 года, включающего дополнительные деньги на мигрантов и передовые технологии на общую сумму 66 млрд евро.

Европейская комиссия надеялась пересмотр бюджета до конца года. Но разногласия в позициях внутри ЕС могут помешать этому – для принятия решения нужна единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

С 1 октября США вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. Посол Украины в США Оксана Маркарова (ранее была министром финансов Украины) заверила: риска прекращения финансирования со стороны США нет.

В 2024 году Минфин хотел бы получить от США на финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд.

В целом в 2024 году Украина потребует финансовой поддержки партнеров в размере около $42 млрд.

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