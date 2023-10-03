Евросоюз готовится пойти на уступки Венгрии ради финансовой помощи Украине – FT

Европейская комиссия планирует разблокировать выделение Венгрии 13 млрд евро, замороженных в прошлом году из-за проблем с верховенством права в этой стране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех информированных чиновников.

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В конце 2022 года Еврокомиссия заблокировала почти 22 млрд евро из Фонда сплоченности – одного из пяти структурных фондов ЕС, – которые зарезервированы для Венгрии в бюджетном периоде 2021-2027 годов. Эти трансферты предназначены для выравнивания уровня жизни между богатыми и бедными странами Евросоюза.

В мае 2023 года Венгрия начала судебную реформу, рассчитывая на получение от Брюсселя части замороженных денег. В Еврокомиссии тогда сказали, что этого недостаточно для разблокирования денег, но сейчас, судя по информации FT, позиция Брюсселя изменилась.

По данным источников издания, предполагается, что сумма будет разморожена до конца ноября.

Газета пишет, что 26 сентября Еврокомиссия попросила правительство Венгрии прояснить некоторые детали реформы. "Как только Венгрия ответит, комиссия продолжит свою оценку", — сказал спикер Еврокомиссии Штефан де Кеерсмакер (Stefan de Keersmaecker).



Такому изменению в позиции Еврокомиссии есть два объяснения. Во-первых, Венгрия угрожает заблокировать увеличение общего бюджета Евросоюза, которое необходимо, в частности, для уже анонсированной четырехлетней программы финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро, а во-вторых, ощущение срочности добавляет субботнее решение Конгресса США о временном бюджете без новых денег для Украины.

Увеличение европейского бюджета требует одобрения всех 27 стран-членов Евросоюза. Возражения против размера предложенного увеличения расходов есть не только у Венгрии, но и, например, у Германии.

27 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

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