ЕС заблокировал 22 млрд евро для Венгрии до решения проблем с верховенством права

Европейская комиссия в четверг, 22 декабря, одобрила венгерскую программу о сотрудничестве на период 2021-2027 годов, но не будет выделять деньги на финансирование ее программ до решения проблем с верховенством права.

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В заявлении комиссии это объясняется тем, что Венгрия не соблюдает Хартию основных прав, которая закрепляет главные политические, социальные и экономические права граждан Европейского Союза.

Программа была одобрена под обещание Венгрии решить вопросы, касающиеся дискриминационного характера так называемого закона о запрете "гей-пропаганды" среди детей, ограничения академической свободы и права на убежище. Четвертое условие – обеспечение верховенства права в Венгрии.

Пока эти обещания не будут выполнены, Еврокомиссия будет блокировать выделение почти всех 22 млрд евро из Фонда сплоченности – одного из пяти структурных фондов ЕС – в бюджетном периоде 2021-2027 годов.

Эти трансферты предназначены для выравнивания уровня жизни между богатыми и бедными странами Евросоюза.

Венгрия сможет получить около 1,5% от заблокированной суммы для подготовки конкретных операционных программ, предусмотренных соглашением с Еврокомиссией.

Они касаются образования детей из неблагополучных семей, обновления железнодорожного транспорта, помощи регионам, пострадавшим после закрытия угольных заводов.

Ранее в декабре ЕС приостановил финансирование Венгрии на 6,3 млрд евро.

В сентябре 2022 года Европарламент заявил, что Венгрию больше нельзя считать полноправной демократией.

Андрій Водяний

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