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Євросоюз готується піти на поступки Угорщині заради фінансової допомоги Україні – FT

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 10:54
Євросоюз готується піти на поступки Угорщині заради фінансової допомоги Україні – FT - Фото
Фото: EPA

Європейська комісія планує розблокувати виділення Угорщині 13 млрд євро, які були заморожені торік через проблеми з верховенством права у цій країні. Про це пише Financial Times з посиланням на трьох поінформованих чиновників.

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Наприкінці 2022 році Єврокомісія заблокувала майже 22 млрд євро з Фонду згуртованості, – одного з п’яти структурних фондів ЄС, – які зарезервовані для Угорщини в бюджетному періоді 2021-2027 років. Ці трансферти призначені для вирівнювання рівня життя між найбагатшими та найбіднішими країнами Євросоюзу.

У травні 2023 року Угорщина почала судову реформу, розраховуючи на отримання від Брюсселя частини заморожених грошей. У Єврокомісії тоді сказали, що цього недостатньо для розблокування грошей, але зараз, судячи з інформації FT, позиція Брюсселя змінилася.

За даними джерел видання, передбачається, що суму буде розморожено до кінця листопада.

Газета пише, що 26 вересня Єврокомісія попросила уряд Угорщини прояснити деякі деталі реформи. "Щойно Угорщина дасть відповіді, комісія продовжить свою оцінку", – сказав речник Єврокомісї Штефан де Кеерсмакер (Stefan de Keersmaecker).

Такій зміні в позиції Єврокомісії є два пояснення. По-перше, Угорщина погрожує заблокувати збільшення спільного бюджету Євросоюзу, яке потрібне, зокрема, для вже анонсованої чотирирічної програми фінансової підтримки України на 50 млрд євро, а по-друге, відчуття терміновості додає суботнє рішення Конгресу США про тимчасовий бюджет без нових грошей для України.

Збільшення європейського бюджету потребує схвалення всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Заперечення проти розміру запропонованого збільшення видатків є не тільки в Угорщини, але й, наприклад, у Німеччини.

Читайте також: Угорщина виглядає як головна перешкода для вступу України до ЄС

Андрій Водяний
євросоюзугорщинафінансова допомога
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