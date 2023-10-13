Гетманцев – о сценарии с прекращением помощи: Выходов два, оба очень плохие

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что у Украины будет только два выхода в случае прекращения внешнего финансирования: жесткий секвестр и эмиссия. Об этом он сказал в интервью Українським новинам.

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Депутат отметил, что в украинском обществе, особенно в больших городах, начали преобладать настроения "все хорошо" и "почти мир".

"Все же видели расследование относительно работы в комендантский час заведения Boho. Как будто "войны нет", то есть война не чувствуется, все хорошо, деньги будут, армия выполнит свою функцию, все будет нормально", — сказал он.

Но на самом деле ситуация с государственными финансами плохая, предупредил Гетманцев. Даже потребности безопасности и обороны в 2024 году государство не сможет закрыть налогами. "Нам нужно на это одалживать, не говоря обо всех других невоенных статьях расходов", — сообщил он.

Поэтому усталость от войны в западных государствах, которые помогают Украине деньгами, — это большая опасность.

"А усталость мы чувствуем по тем политическим процессам, которые мы видим в зарубежных странах, и, к сожалению, чувствуем по всеобщему мнению избирателей, например, в Словакии", — сказал депутат.

"Если мы у них не найдем деньги, то у нас не так много выходов, и все они очень плохие. Это секвестр, то есть мы вынуждены будем сокращать все, что можно. А второе — это эмиссия, что тоже налог на бедных, в нашем случае на всех, потому что наше население не богатеет в войну. У нас плохие и очень плохие сценарии", — предупредил депутат.