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Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год — МВФ

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 15:05
Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год — МВФ - Фото
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (Фото: ЕРА)

По последним оценкам Международного валютного фонда (МВФ) потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году составляет $31,9 млрд, что на $3 млрд больше, чем Фонд рассчитывал ранее. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время четвертого министерского круглого стола по поддержке Украины.  

"Это поможет правительству управлять больницами и школами, поддерживать основные государственные службы и выдерживать растущие расходы на войну, не ставя под угрозу свою с трудом завоеванную макроэкономическую стабильность", — сказала Георгиева.

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По ее словам устойчивость Украины очевидна: резкий спад экономики в прошлом году сменился постепенным восстановлением, при этом рост в этом году ожидается в верхней части диапазона в 1–3%. Инфляция быстро замедлилась до однозначных цифр. Резервы центрального банка укрепились, отчасти благодаря внешней поддержке.

На данный момент украинские власти добились хороших успехов в восстановлении довоенной налоговой системы, борьбе с коррупцией, а также в переходе к управляемой гибкости обменного курса, добавила Георгиева.

Важным элементом, поддерживающим эту устойчивость, является крупномасштабная международная финансовая поддержка, включая программу расширенного финансирования МВФ (EFF), считает директор-распорядитель. 

В июне МВФ завершил первый пересмотр этой программы, в результате чего поддержка МВФ Украины в этом году составила $3,6 млрд из $15,6 млрд, доступных по программе. 

Дополнительные $900 млн будут доступны в декабре после завершения второго пересмотра и при условии одобрения Совета директоров МВФ, уточнила Георгиева.

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Роман Брыль
МВФКристалина Георгиевафинансовая помощь украинеEFFвнешнее финансирование
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