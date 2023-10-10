UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 13:59
МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики - Фото
Фото: EPA

Аналитики Международного валютного фонда улучшили прогноз роста украинской экономики на 2023 год до 2,0%. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), опубликованном на сайте организации во вторник.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обновленный макропрогноз МВФ предусматривает ускорение экономики Украины в 2024 году до 3,2%.

Прогнозы МВФ очень консервативны. К примеру, НБУ ранее прогнозировал рост на 2,9% в 2023 году, но собирается скоро опубликовать новый прогноз с более высокой оценкой. Министерство экономики вообще ожидает, что рост будет на 5%.

Для мира МВФ сохранил прогноз роста на уровне 3%, а оценка 2024 года снижена на 0,1 п.п. – до 2,9%.

Другие прогнозы МВФ:

→ глобальная инфляция – 6,9% в 2023 году (было 6,8), 5,8% в 2024 году (было 5,2);
→ мировая торговля – 0,9% в 2023 году (было 2%), 3,5% в 2024 году (было 3,7%);
→ средняя цена на нефть – $80 за баррель в 2023 году, $79,9 в 2024 году.

  • Экономика Украины, которая в 2021 году упала на 29%, со второго квартала 2023 начала восстанавливаться. По предварительным оценкам Госстата, реальный ВВП вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 0,8% (с учетом сезонного фактора) – по сравнению с началом 2023 года.
Андрей Водяный
МВФВВПпрогноз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 