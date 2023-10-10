МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики

Аналитики Международного валютного фонда улучшили прогноз роста украинской экономики на 2023 год до 2,0%. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), опубликованном на сайте организации во вторник.

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Обновленный макропрогноз МВФ предусматривает ускорение экономики Украины в 2024 году до 3,2%.

Прогнозы МВФ очень консервативны. К примеру, НБУ ранее прогнозировал рост на 2,9% в 2023 году, но собирается скоро опубликовать новый прогноз с более высокой оценкой. Министерство экономики вообще ожидает, что рост будет на 5%.

Для мира МВФ сохранил прогноз роста на уровне 3%, а оценка 2024 года снижена на 0,1 п.п. – до 2,9%.

Другие прогнозы МВФ:

→ глобальная инфляция – 6,9% в 2023 году (было 6,8), 5,8% в 2024 году (было 5,2);

→ мировая торговля – 0,9% в 2023 году (было 2%), 3,5% в 2024 году (было 3,7%);

→ средняя цена на нефть – $80 за баррель в 2023 году, $79,9 в 2024 году.