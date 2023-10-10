МВФ покращив прогноз зростання української економіки

Аналітики Міжнародного валютного фонду покращили прогноз зростання української економіки на 2023 рік до 2,0%. Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки (World Economic Outlook, WEO), який опублікували на сайті організації у вівторок.

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Оновлений макропрогноз МВФ передбачає прискорення економіки України в 2024 році до 3,2%.

Прогнози МВФ дуже консервативні. Наприклад, НБУ раніше прогнозував зростання на 2,9% у 2023 році, але збирається скоро оприлюднити новий прогноз із кращою оцінкою. Міністерство економіки взагалі очікує, що зростання буде на 5%.

Для світу МВФ зберіг прогноз зростання на рівні 3%, а оцінку 2024 року знижено на 0,1 п.п. – до 2,9%.

Інші прогнози МВФ:

→ глобальна інфляція – 6,9% у 2023 році (було 6,8), 5,8% у 2024 році (було 5,2);

→ світова торгівля – 0,9% в 2023 році (було 2%), 3,5% в 2024 році (було 3,7%);

→ середня ціна на нафту – $80 за барель у 2023 році, $79,9 у 2024 році.