МВФ покращив прогноз зростання української економіки
Аналітики Міжнародного валютного фонду покращили прогноз зростання української економіки на 2023 рік до 2,0%. Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки (World Economic Outlook, WEO), який опублікували на сайті організації у вівторок.
Оновлений макропрогноз МВФ передбачає прискорення економіки України в 2024 році до 3,2%.
Прогнози МВФ дуже консервативні. Наприклад, НБУ раніше прогнозував зростання на 2,9% у 2023 році, але збирається скоро оприлюднити новий прогноз із кращою оцінкою. Міністерство економіки взагалі очікує, що зростання буде на 5%.
Для світу МВФ зберіг прогноз зростання на рівні 3%, а оцінку 2024 року знижено на 0,1 п.п. – до 2,9%.
Інші прогнози МВФ:
→ глобальна інфляція – 6,9% у 2023 році (було 6,8), 5,8% у 2024 році (було 5,2);
→ світова торгівля – 0,9% в 2023 році (було 2%), 3,5% в 2024 році (було 3,7%);
→ середня ціна на нафту – $80 за барель у 2023 році, $79,9 у 2024 році.
- Економіка України, яка у 2021 році впала на 29%, з другого кварталу 2023 року почала відновлюватися. За попередніми оцінками Держстату, реальний ВВП зріс на 19,5% проти аналогічного періоду 2022 року і на 0,8% (з урахуванням сезонного фактора) – проти початку 2023 року.
Коментарі