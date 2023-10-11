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Госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП: прогноз МВФ

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11.10.2023, 15:23
Госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП: прогноз МВФ - Фото
МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП. Об этом говорится в докладе "Финансовый монитор", презентованном в Марракеше директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром, передает Укринформ.

Общий госдолг Украины в 2021 году до полномасштабного вторжения РФ составил 48,9% национального ВВП.

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В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается рост до 88,1%.

В Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025 году, после чего ожидается его постепенное уменьшение.

Наталия Софиенко
МВФпрогнозгосударственный долг
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