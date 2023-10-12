Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік — МВФ

За останніми оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ) потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році становить $31,9 млрд, що на $3 млрд більше проти того, на що Фонд розраховував раніше. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час четвертого міністерського круглого столу щодо підтримки України.

"Це допоможе уряду керувати лікарнями й школами, підтримувати основні державні служби та витримувати зростання витрат на війну, не ставлячи під загрозу свою важко завойовану макроекономічну стабільність", – сказала Гергієва.

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За її словами, стійкість України очевидна: різкий спад економіки минулого року змінився поступовим відновленням, водночас зростання цього року очікується у верхній частині діапазону в 1–3%. Інфляція швидко сповільнилася до однозначних цифр. Резерви центрального банку зміцнилися частково завдяки зовнішній підтримці.

На цей час українська влада досягла гарних успіхів у відновленні довоєнної податкової системи, боротьбі з корупцією, а також у переході до керованої гнучкості обмінного курсу, додала Георгієва.

Важливим елементом, який підтримує цю стійкість, є великомасштабна міжнародна фінансова підтримка, включно з програмою розширеного фінансування МВФ (EFF), вважає директорка-розпорядниця.

У червні МВФ завершив перший перегляд цієї програми, внаслідок чого підтримка МВФ України цього року становила $3,6 млрд із $15,6 млрд, доступних за програмою.

Додаткові $900 млн будуть доступні у грудні після завершення другого перегляду та за умови схвалення Ради директорів МВФ, уточнила Георгієва.

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