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Министр финансов США: Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла из-за нехватки денег

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 16:50
Министр финансов США: Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла из-за нехватки денег - Фото
Фото: EPA

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что финансовая и военная помощь Украине отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом она сказала в понедельник в эфире телеканала CNBC, комментируя перспективы запроса Белого дома на $106 млрд.

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Она сказала, что не может давать прогнозы относительно сроков принятия этой помощи в Конгрессе, но выразила надежду, что это все-таки случится.
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"Чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была предоставлена Украине и Израилю. Мы не можем допустить, чтобы Украина проиграла битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватило денег на содержание учителей или первых служб реагирования в то время, когда она смело воюет на поле боя", – сказала Йеллен.

"Украина полностью зависит от этой помощи. Наши европейские друзья предоставляют 50 млрд евро помощи Украине в течение следующих четырех лет, МВФ предоставляет $15 млрд, и им нужно, чтобы мы внесли свой вклад в это, чтобы это было пакетом", — сказала американский министр.

Она подчеркнула, что если позволить Путину выиграть в Украине, его следующей целью может стать один из союзников США по НАТО.

"Это критический приоритет для президента, критический приоритет для национальной безопасности нашей страны", — сказала Йеллен.

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Андрей Водяный
СШАвойнафинансовая помощьДжанет Йеллен
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