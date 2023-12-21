Минфин запустил "план Б" из-за задержки с деньгами от Евросоюза и США

Сергей Марченко о государственных финансах: "Ситуация в 2025 году выглядит сложнее, чем в 2024-м"

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министерство финансов запустило "план Б" из-за задержки с деньгами от Европейского союза и США. Об этом сказал министр Сергей Марченко в четверг на мероприятии Центра экономической стратегии.

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Он сказал, что министерство уверено в получении западной помощи в 2024 году, но не в январе-феврале.

"Единственное, что нас беспокоит – это ритмичность и своевременность поступления. Риски у нас есть в январе-феврале, потому что пока принятых решений недостаточно, чтобы мы самостоятельно смогли справиться", — сказал он.

Евросоюз рассмотрит финансовую помощь для Украины только 1 февраля, а Конгресс США – ориентировочно в январе.

Марченко считает, что эту задержку можно будет "безболезненно" преодолеть.

"У нас уже действует механизм "плана Б". Будем максимально приближать ресурсы, которые можем приблизить, на январь-февраль. Это авансовая уплата дивидендов, увеличение объема заимствований и другие меры. Ситуация не является критической, просто понимание, что нам нужно будет максимально полагаться на внутренний ресурс", — сказал он.

По мнению Марченко, главным риском для государственных финансов в 2024 году станет необходимость увеличения расходов на войну.

"Максимум, который мы смогли, мы уже предусмотрели", – пояснил он.

"Самую большую неопределенность нам формирует сектор безопасности и обороны. Мы не можем сказать, в какой момент что кому не хватит. У нас слишком много вопросов к использованию средств по этому направлению. Потому что другие направления более контролируемы", — сказал министр.

Делать прогнозы на 2025 год пока рано, сказал Марченко. Но уже сейчас министр говорит, что он будет сложнее 2024-го.

"Во-первых, электоральные циклы смещают акценты с Украины на другие проблемы, в частности внутренние. Но мы работаем, и есть надежда, что мы сможем заместить определенные источники другими. Нет нужды посыпать голову пеплом, но ситуация в 2025 году выглядит сложнее, чем в 2024-м", — сказал Марченко.