У ЄС визнали ризикованою ідею США дати Україні гроші під заставу активів Росії: аргументи

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Велика сімка (G7) у середу, 17 квітня, підтвердила готовність використати заморожені російські активи на користь України, але не змогла домовитися про конкретний план. Американська пропозиція дати Україні гроші під заставу цих активів поки що не знайшла підтримки в Європейському центробанку, пишуть Financial Times і Reuters.

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Президентка Європейського центробанку Крістін Лагард перед міністерською зустріччю визнала, що скептично ставиться до такої ідеї. На її думку, такий механізм містить значні юридичні ризики.

"Перехід від заморожування активів до їх конфіскації, до розпорядження ними — це те, до чого потрібно ставитись дуже уважно", – сказала вона у Вашингтоні. Лагард попередила, що використання російських активів може стати "порушенням міжнародного порядку, який ви самі хочете захищати; який ви хотіли б, щоб Росія поважала".

Глава ЄЦБ сказала, що подальші кроки щодо використання російських грошей підіймають цілу низку інших питань, які стосуються міжнародного права, фінансової стабільності та спільної відповідальності. Вона нагадала, що існує "величезна асиметрія" у розташуванні російських активів: у єврозоні заморожено понад 200 млрд євро, а в США — лише $6 млрд.

Водночас, за словами Лагард, у неї "немає жодного сумніву", що Росію треба змусити заплатити за відновлення України після війни.

FT пише, що дебати з цього питання на міністерській зустрічі Великої сімки виявилися безрезультатними. У підсумковому комюніке G7 обмежилася загальними фразами.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. До того часу суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими відповідно до наших відповідних правових систем. Ми продовжуватимемо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем, із метою інформування наших лідерів перед самітом в Апулії у червні", – йдеться в документі.