США винесуть на розгляд G7 компромісний план використання російських активів

Сполучені Штати пропонують використати майбутні прибутки від російських активів як заставу для залучення грошей для України

Даліп Сінгх (Фото: EPA / CHRIS KLEPONIS)

Міністри фінансів Великої сімки (G7) на весняних зборах Міжнародного валютного фонду й групи Світового банку, які почнуться 17 квітня у Вашингтоні, розгляне новий підхід до використання заморожених російських активів, пише Financial Times.

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Це буде компромісна пропозиція від США: не така радикальна, як конфіскація, але агресивніша, ніж нинішній план Євросоюзу з виділення Україні прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear.

"Ми знаходимося в точці, коли треба вивчити всі можливі способи максимізувати вартість заморожених резервів в інтересах України. Не можна чекати вічно, ми це розуміємо", – сказав газеті Даліп Сінгх, заступник радника президента США з національної безпеки.

Ідея США полягає в тому, щоб використати майбутні прибутки від заморожених активів як заставу для залучення грошей зараз – у вигляді облігацій або позики. Такий підхід підтримує Велика Британія.

Сінгх сказав, що Євросоюз уже погодився перераховувати Україні прибутки, отримані від заморожених російських резервів, невеликими траншами раз на пів року.

"Замість того, щоб просто переводити річний прибуток від резервів... в теорії можливо перерахувати прибуток за 10 років чи за 30 років. Якщо скласти теперішню вартість цих прибутків, виходить дуже велике число", – сказав Сінгх.

За оцінкою одного з європейських чиновників, такі облігації дозволили б залучити 30-40 млрд євро, якщо брати за основу прибутки Euroclear за 10 років, і 50-60 млрд євро, якщо говорити про 15-20 років. Але це сильно залежить від того, якими будуть відсоткові ставки протягом цього часу.

До того ж дехто у Євросоюзі не виключає, що російсько-українська війна за рік-два може закінчитися мирною угодою, за умовами якої заморожені активи доведеться повертати Росії. Що в такому випадку буде з облігаціями, забезпеченими відсотками від цих активів, незрозуміло. Як варіант, облігації можна підтримати державними гарантіями країн G7.

Якщо план погодять міністри фінансів, то у червні він може бути затверджений на саміті лідерів Великої сімки.