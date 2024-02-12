Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України

Європейські депозитарії мають вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них.

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Рада Європейського Союзу зробила крок до використання російських активів на користь України. 12 лютого вона ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій з цими активами, сказано на сайті Ради ЄС.

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"Сьогоднішнє рішення, відповідно до позиції G7, роз'яснює заборону на ці операції, а також правовий статус доходів, які отримують центральні депозитарії цінних паперів (ЦДЦП) у зв'язку з володінням замороженими російськими активами, та встановлює чіткі правила для осіб, які володіють ними", – йдеться у повідомленні.

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23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.