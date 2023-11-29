ЄЦБ: використання заморожених активів РФ на користь України може зашкодити репутації євро

Центробанк ЄС виступає за допомогу Україні у будь-який можливий спосіб. Але вважає, що є інші шляхи фінансування відновлення країни

Віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос (фото – EPA)

Використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України може завдати шкоди репутації євро. Про це віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив газетам De Standaard та La Libre Belgique. Стенограма інтерв'ю надрукована на сайті ЄЦБ.

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Гіндос насамперед уточнив, що ЄЦБ виступає за допомогу Україні та її підтримку у будь-який можливий спосіб, але "позиція банку щодо використання дивідендів та відсотків від заморожених активів зрозуміла".

Перше, сказав він, – це має бути глобальне рішення, в ідеалі за участю всіх членів G7.

"Крім того, нам потрібно бути обережними, оскільки це може призвести до репутаційної шкоди. Ми маємо вийти за межі цього конфлікту в ізоляції, і це може мати наслідки для євро як безпечної валюти. Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми маємо враховувати його довгострокову репутацію", – пояснив Гіндос.

Віцепрезидент Центробанку ЄС додав, що, на його думку, є інші шляхи фінансування відновлення України.