ЕЦБ: использование замороженных активов РФ для Украины может навредить репутации евро

Центробанк ЕС выступает за помощь Украине любым возможным способом. Но считает, что есть и другие пути финансирования восстановления страны

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос (фото - EPA)

Использование прибыли от замороженных российских активов замороженных активов для помощи в восстановлении Украины может нанести ущерб репутации евро. Об этом вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил газетам De Standaard и La Libre Belgique. Стенограмма интервью опубликована на сайте ЕЦБ.

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Гиндос прежде всего уточнил, что ЕЦБ выступает за помощь Украине и ее поддержку любым возможным способом, но "позиция банка по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна".

Первое, сказал он, – это должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов G7.

"Кроме того, нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Мы должны выйти за рамки этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию", – пояснил Гиндос.

Вице-президент Центробанка ЕС добавил, что, по его мнению, есть и другие пути финансирования восстановления Украины.