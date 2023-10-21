ЄС і США підтвердили бажання передати Україні доходи від заморожених активів РФ

Європейський Союз і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту США та ЄС.

Представники країн планують у найближчий час знайти механізми передачі цих активів Україні. Кошти мають бути спрямовані на підтримку, відновлення та реконструкцію України, яка постраждала внаслідок російської агресії.

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"У рамках наших зусиль, спрямованих на надання допомоги Україні, у короткостроковій перспективі ми досліджуватимемо, як будь-які надзвичайні доходи приватних організацій, що походять безпосередньо від заморожених російських суверенних активів, де ці надзвичайні доходи не потрібні для виконання зобов’язань перед Росією відповідно до чинного законодавства, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення та реконструкцію", – йдеться у заяві.