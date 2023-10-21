UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС и США подтвердили желание передать Украине доходы от замороженных активов РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 10:40
ЕС и США подтвердили желание передать Украине доходы от замороженных активов РФ - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Европейский союз и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита США и ЕС.

Представители стран планируют в ближайшее время найти механизмы передачи этих активов Украине. Средства должны быть направлены на поддержку, восстановление и реконструкцию Украины, пострадавшей в результате российской агрессии.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"В рамках наших усилий, направленных на оказание помощи Украине, в краткосрочной перспективе мы будем исследовать, как любые чрезвычайные доходы частных организаций, происходящие непосредственно от замороженных российских суверенных активов, где эти чрезвычайные доходы не нужны для выполнения обязательств перед Россией соответственно в действующее законодательство могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию", – говорится в заявлении.

  • Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

Наталия Софиенко
СШАЕСроссийские активызамороженные активы рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 