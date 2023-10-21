ЕС и США подтвердили желание передать Украине доходы от замороженных активов РФ

Европейский союз и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита США и ЕС.

Представители стран планируют в ближайшее время найти механизмы передачи этих активов Украине. Средства должны быть направлены на поддержку, восстановление и реконструкцию Украины, пострадавшей в результате российской агрессии.

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"В рамках наших усилий, направленных на оказание помощи Украине, в краткосрочной перспективе мы будем исследовать, как любые чрезвычайные доходы частных организаций, происходящие непосредственно от замороженных российских суверенных активов, где эти чрезвычайные доходы не нужны для выполнения обязательств перед Россией соответственно в действующее законодательство могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию", – говорится в заявлении.