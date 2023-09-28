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США заморозили российские активы на $8 млрд, большая часть – в ЕС и Японии

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 12:48
США заморозили российские активы на $8 млрд, большая часть – в ЕС и Японии - Фото
Пенни Прицкер (Фото - EPA)

Соединенные Штаты Америки заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии. Об этом заявила специальный представитель президента США Джо Байдена по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, сообщает Financial Times.

Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. В частности, по словам Прицкер, США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

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Некоторые страны призвали использовать эти деньги для восстановления Украины, но другие заинтересованные стороны, в том числе Европейский центральный банк, выразили предостережение о законности и последствиях такого шага.

Прицкер рассказала, что юридические команды проводят "чрезвычайную работу, чтобы понять, что можно сделать с этими активами".

"По сути, если я скажу не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете: они должны способствовать восстановлению Украины. Юридически, как это сделать – это то, над чем мы сейчас работаем", – сказала спецпредставитель США.

Наталия Софиенко
СШАроссийские активыПенни Прицкер
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