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США арестовали более 1 млрд долларов российских активов. Их хотят передать Украине

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 08:32
США арестовали более 1 млрд долларов российских активов. Их хотят передать Украине - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

За полтора года полномасштабной войны России против Украины, США наложили арест более чем на 1 млрд долларов частных российских активов в других странах. Об этом CBS News рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

"Мы задерживали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Также выдвинули обвинения в отмывании денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что спрятаться негде", – заявила она.

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Офис Монако руководит рабочей группой KleptoCapture – подразделением Минюста, созданным в марте 2022 г. для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов и поиска их скрытых активов по всему миру. По словам замгенпрокурора, эта работа опирается на широкое сотрудничество с иностранными партнерами.

KleptoCapture не только ищет приспешников Кремля, скрывающих активы, а также и тех, кто помогает олигархам избегать санкций.

"Банкам, авиационной отрасли, страховым компаниям, всем, кто собирается выводить российские активы, – это знак и предупреждение: будьте осторожны с теми, с кем имеете дело, потому что мы наблюдаем, – сказала Монако. – И будут последствия, если вы будете помогать и будете способствовать уклонению от санкций".

В прошлом году Министерство юстиции конфисковало на Фиджи суперъяхту стоимостью 300 млн долларов, принадлежавшую олигарху Сулейману Керимову, а также потребовало конфискации яхты стоимостью 90 млн долларов у берегов Испании, принадлежавшей олигарху Виктору Вексельбергу.

Среди предметов роскоши, которые Министерство юстиции США пытается конфисковать с начала войны, – самолет Gulfstream стоимостью 60 млн долларов и самолет Boeing (350 млн долларов), зарегистрированные на сеть из пяти подставных компаний и анонимного траста, связанных с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

"Мы стремимся получить от Конгресса полномочия, которые позволят нам использовать полученные средства в интересах украинского народа", – сказала Монако.

Наталия Софиенко
СШАроссийские активы
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