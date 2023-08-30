США заморозили активы первых индийских компаний за сотрудничество с Россией
Индия обратилась к США с просьбой разблокировать $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям. Деньги заморожены из-за их предполагаемых торговых связей с попавшей под санкции российской алмазной компанией Алроса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию от источников в правительстве Индии.
Замораживание этих активов стало первой известной карательной мерой США против индийских компаний из-за их сотрудничества с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину и последующих санкций Запада в отношении российских компаний, указывают в агентстве.
Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США, которое курирует санкции, заморозило средства двух индийских компаний в начале этого года, сообщили источники.
Это случилось после того, когда базирующиеся в ОАЭ подразделения индийских компаний попытались перевести деньги для покупки алмазного сырья. Reuters не смогло определить, переводились ли деньги непосредственно Алроса или другой стороне.
"Проблема заключалась в подозрениях в торговых связях с Алроса", — подтвердили источники агентству.
Указанные индийские компании сообщили правительству, что выплаты предназначались либо для российских компаний, не попавших под санкции, либо для оплаты заказов, выполненных до вступления в силу санкций в отношении Алроса в апреле прошлого года, сообщил источник.
Индия обладает крупнейшими в мире мощностями по переработке алмазов и экспортировала бриллианты на сумму более $22 млрд в прошлом финансовом году, закончившемся 31 марта. Отрасль, базирующаяся в основном в западном штате Гуджарат, покупает необработанные алмазы у поставщиков в таких странах, как ОАЭ, Бельгия и Россия.
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