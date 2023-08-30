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США заморозили активи перших індійських компаній за співпрацю з Росією

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 18:58
США заморозили активи перших індійських компаній за співпрацю з Росією - Фото
Фото: depositphotos.com

Індія звернулася до США з проханням розблокувати $26 млн, що належать щонайменше двом індійським алмазним компаніям. Гроші заморожені через їхні вірогідні торгові зв'язки з російською алмазною компанією Алроса, що потрапила під санкції, повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформацію від джерел в уряді Індії.

Заморожування цих активів стало першим відомим каральним заходом США проти індійських компаній через їхню співпрацю з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну та подальших санкцій Заходу проти російських компаній, зазначають в агентстві.

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Американське управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Казначейства США, яке займається санкціями, заморозило кошти двох індійських компаній на початку цього року, повідомили джерела.

Це сталося після того, коли підрозділи індійських компаній, що базуються в ОАЕ, спробували переказати гроші для купівлі алмазної сировини. Reuters не змогло визначити, чи гроші переказувались безпосередньо Алроса або іншій стороні.

"Проблема полягала у підозрах у торгових зв'язках з Алроса", – підтвердили джерела агентству.

Вказані індійські компанії повідомили уряду, що виплати призначалися або для російських компаній, які не потрапили під санкції, або для оплати замовлень, виконаних до набрання чинності санкцій проти Алроса у квітні минулого року, повідомило джерело.

Індія має найбільші у світі потужності з перероблювання алмазів і експортувала діаманти на суму понад $22 млрд минулого фінансового року, що закінчився 31 березня. Галузь, що базується переважно в західному штаті Гуджарат, купує необроблені алмази у постачальників у таких країнах, як ОАЕ, Бельгія та Росія.

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Роман Бриль
санкції сшаІндіяАлросаOFACалмази
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