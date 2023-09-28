США заморозили російські активи на $8 млрд, більша частина — в ЄС і Японії

Сполучені Штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина з яких знаходиться в ЄС і Японії. Про це заявила спеціальна представниця президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє Financial Times.

Західні країни заморозили російські активи на $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Зокрема, за словами Пріцкер, США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких знаходиться в ЄС і Японії.

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Деякі країни закликали використати ці гроші для відновлення України, але інші зацікавлені сторони, зокрема Європейський центральний банк, висловили застереження щодо законності та наслідків такого кроку.

Пріцкер розповіла, що юридичні команди проводять "надзвичайну роботу, аби зрозуміти, що можливо зробити з цими активами".

"По суті, якщо я скажу не з юридичної точки зору, а з етичної та моральної, з огляду на руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте: вони повинні сприяти відновленню України. Юридично, як це зробити – це те, над чим ми зараз працюємо", – сказала спецпредставниця США.